Efeler 09 Spor, Mustafa Kara'yı transfer etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Gebzespor'dan tecrübeli orta saha oyuncusu Mustafa Kara'yı renklerine bağladı. Futbola Darıca Gençlerbirliği'nde başlayan 34 yaşındaki futbolcu sırasıyla 1930 Bafra, Çine Madranspor, Beyoğlu Yeni Çarsı, Hendekspor ve son olarak Gebzespor'da top koşturdu. 3'üncü Lig'de 307 maçta görev yapan ve 20 gol kaydeden Mustafa, 2'nci Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 15 kez forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor