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Efeler 09 SK, Karabük İdman Yurdu'nu 3-1 ile Geçti

Efeler 09 SK, Karabük İdman Yurdu'nu 3-1 ile Geçti
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta Efeler 09 SK, evinde oynadığı maçta Karabük İdman Yurdu Spor'u 3-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Maç Didim Atatürk Stadı'nda oynandı.

TFF 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında Efeler 09 SK, evinde ağırladığı Karabük İdmanyurdu Spor'u 3-1 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stad: Didim Atatürk stadı

Hakemler: Enes Kanpara, Bedirhan Soydemir, Eren Hadak

Efeler 09 SK: Kemal Mert, Alihan, Berkan, Süleyman (dk86 Emre) Furkan (Dk14 Hakan) (Dk86 Caner) Gökberk (Dk86 Yiğithan), Burak, Furkan, Enis, Sabutay, Cengizhan (Dk 58 Uğur)

Karabük İdman Yurdu Spor: Ahmet, Göksu(Devre arası Kerem), Mustafa (Dk70 Muhammet) Sergen Yusuf, Serdar, Tolga Mert, Rasimcan, Seyit Ali, Eray (dk77 Fırat) Kaan (Dk66Erdem)

Sarı Kart: Enis, Cengizhan (Efeler 09SK) Sergen, Tolga Mert, Göksu, Mustafa (Karabük)

Goller: Cengizhan, Gökberk, Süleyman (Efeler 09SK) Kaan (Karabük) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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