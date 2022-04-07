Efeler 09 SFK, şampiyonluk maçında Kemalpaşaspor'u ağırlayacak - Haberler

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Efeler 09 SFK, şampiyonluk maçında Kemalpaşaspor'u ağırlayacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Efeler 09 SFK, şampiyonluk maçında Kemalpaşaspor'u ağırlayacak

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta şampiyonluk yolunda son bir sınavı kalan Efeler 09 SFK, 10 Nisan Pazar günü saat 14.00'te Adnan Menderes Stadyumu'nda İzmir temsilcisi Kemalpaşaspor'u konuk edecek.

EFELER, AYDIN (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta şampiyonluk yolunda son bir sınavı kalan Efeler 09 SFK, 10 Nisan Pazar günü saat 14.00'te Adnan Menderes Stadyumu'nda İzmir temsilcisi Kemalpaşa spor'u konuk edecek.

Bölgesel Amatör Lig'de son haftalar öncesi grubunda en yakın temsilcisi Söke spor'un bir puan önünde yer alan Efeler 09 SFK, hafta sonu oynayacağı Kemalpaşa spor karşılaşmasını kazanması durumunda 9. Bölge 3. Grup'u şampiyon tamamlayarak, profesyonel liglere çıkmak adına play-off oynamaya hak kazanacak. Efeler 09 SFK ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efelerli tüm sporseverleri şampiyonluk maçına davet ederek şöyle konuştu, "Efeler'de muhteşem bir futbol ve spor sevgisi var. Yıllardır profesyonel liglerde mücadele edecek bir futbol takımının hayalini kuruyoruz. Efelerli futbolseverler bunun hayalini kuruyor. Bu hasreti bitirebilmek adına önümüzde son bir eşik kaldı. Kazanmamız durumunda şampiyon olacağımız bir haftaya giriyoruz. Artık ligde son hafta bu. Pazar günü saat 14.00'te tüm Efelerli hemşehrilerimi Adnan Menderes Stadyumu'na davet ediyorum. Şampiyonluk maçımızda bizleri yalnız bırakmayın. Efeler bu şampiyonluğu hak ediyor." - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Adnan Menderes Stadyumu, Amatör Lig, Efeler, Pazar, Spor, Haberler

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