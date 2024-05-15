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Efeler 09 SFK, Elazığspor'a 3-0 mağlup oldu

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TFF 3. Lig 2. Grup Play Off Grup Finali mücadelesinde Efeler 09 SFK, Nazilli'de ağırladığı Elazığspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçta Elazığspor'un gollerini Berşan Yavuzay, Bahattin Köse ve Beykan Şimşek attı.

TFF 3. Lig 2. Grup Play Off Grup Finali mücadelesinde Efeler 09 SFK, Nazilli'de ağırladığı Elazığspor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Nazilli İlçe Stadyumu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Özgür Ertem, Şenol Bektaş

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan, Furkan T. (Dk. 65 Hakan Can), Furkan K., Alpay, Sabutay Alper, Enis (Dk. 84 Atakan), Burak, Tuğay (Dk. 87 Furkan Ç., Uğur (Dk. 84 Mustafa), Tayyip Mevlüt (Dk. 65 Enescan)

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Elazığspor: Hakan, Mehmet, Hasan, Çağrı Yağız (Dk. 69 Burhan), Berşan, Metin, Fatih (Dk. 83 Mesut), Yağızcan, Mikail (Dk. 82 Burak), Beykan (Dk. 87 Mehmet A.), Bahattin (Dk. 87 Murat)

Teknik Direktör: Bülent Yenihayat

Sarı kartlar: Sabutay Alper Bayülken (Efeler 09 SFK), Bahattin Köse, Yağızcan Erdem, Çağrı Yağız Yasak, Mesut Saray (Elazığspor)

Goller: Dk. 45+2 Berşan Yavuzay, Dk. 65 Bahattin Köse, Dk. 84 Beykan Şimşek (Elazığspor) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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