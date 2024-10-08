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Efe Taylan Altunkara U20 Milli Takım'a Seçildi

Efe Taylan Altunkara U20 Milli Takım'a Seçildi
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Manisa Futbol Kulübü'nün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Taylan Altunkara, U20 Milli Takım'a seçilerek ilk kez milli formayı giymenin heyecanını yaşıyor. Bu sezon 5'i ilk 11'de 7 maçta forma giyen Efe, 1 gol de attı.

1'İNCİ Lig'deki tek Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde bu sezon ilk 11'in önemli isimlerinden olan Efe Taylan Altunkara, U20 Milli Takıma'na seçilmenin mutluluğunu yaşadı.

Manisa ekibinde bu sezon 5'i ilk 11'de 7 maçta forma giyerek 1 gol atan 20 yaşındaki futbolcu, gecikmeli de olsa ilk kez Ay-yıldızlı kadroya davet edildi. U20 Milli Takım'ın 10 Ekim Perşembe İstanbul'da Portekiz ve 15 Ekim Salı günü Lomza'da Polonya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçlarının ilk açıklanan aday kadrosunda yer almayan orta saha oyuncusu sonradan kafileye dahil edildi. Efe Taylan, ilk kez milli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşacak.

Manisa ekibinden Umut Erdem U20 Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyordu. Bucaspor 1928'de yetişen Efe Taylan, 2021'de transfer olduğu Manisa FK'dan daha önce Bergama ve geçen sezon Pazarspor'a kiralık gönderilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Milli Takım 3-sayfa Manisa Futbol Spor

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