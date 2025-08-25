Efe Akman Avrupa'ya Açılıyor: FC Andorra ve Westerlo ile Temas Halinde

Galatasaray altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Efe Akman, FC Andorra ve Westerlo ile transfer görüşmeleri yapıyor. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

GALATASARAY'ın altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu Efe Akman, Avrupa yolunda ilk adımını atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre 18 yaşındaki futbolcunun, FC Andorra ve Westerlo ile temas halinde olduğu, transferin ise kısa süre içinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Hem İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden FC Andorra hem de Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo, Akman için resmi girişimlerde bulunurken, transferin "an meselesi" olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
