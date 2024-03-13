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EDYAK Kış Dağcılık Kursu Pratik Eğitimleri Uludağ'da Yapıldı

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Eskişehir Doğa Sporları ve Yürüyüş Aktiviteleri Kulübü (EDYAK), kış dağcılık kursunun pratik eğitimlerini Bursa'da bulunan Uludağ'da gerçekleştirdi. Kurs sonunda Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılacak sınav ile eğitimler tamamlanacak.

Eskişehir Doğa Sporları ve Yürüyüş Aktiviteleri Kulübü(EDYAK) kış dağcılık kursunun pratik eğitimlerini Bursa'da bulunan Uludağ'da yaptı.

Eskişehir Doğa Sporları ve Yürüyüş Aktiviteleri Kulübü 4 ile 17 Mart tarihleri arasında açılan kış dağcılık kursu teorik eğitimlerine Eskişehir'de, pratik eğitimleri ise Bursa'da bulunan Uludağ'da başladı. Burada farklı konularda eğitim alan sporcu adayları, zorlu şartlarla nasıl mücadele edeceklerini de uzmanlar eşliğinde öğrendi. 16 ile 17 Mart tarihlerinde Uludağ'da Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılacak sınav ile kurs sona erecek.

EDYAK Başkanı Süleyman Kömürcü, eğitimler hakkında, "Eskişehir'in adını dağcılık branşında da Türkiye'de duyurmak ve başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Dağcılık Federasyonu Eskişehir Türkiye Uludağ Bursa Spor Güncel Haberler

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