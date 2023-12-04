Edremit'te düzenlenen Kar Spor İda Ultra Maratonu sona erdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 7'incisi düzenlenen "Kar Spor İda Ultra Maratonu" sona erdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları arasında 110 kilometrelik "İda Ultra", 66 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus", 15 kilometrelik "Kutup Ayısı Köy Koşusu" ve bu sene eklenen 8. 5 kilometrelik "Sekizbuçuk" kategorilerinde 5 etapta gerçekleştirilen organizasyona 30 ülkeden yaklaşık bin 700 sporcu katıldı.

"İda Ultra" kategorisinde erkeklerde Özgür Sancak, kadınlarda ise Sahar Samodıan birinci oldu. "Half Ultra" kategorisinde erkeklerde Helio Fumo, kadınlarda Selma Altundiş ilk sırada geldi. "Run Zeus" kategorisinin erkeklerde birinciliği Mikhail Venediktov, kadınlarda ise Tuğçe Karakaya elde etti. Erkeklerde Gabriele Pace'nin birinci olduğu "Köy Koşusu" kategorisini ise kadınlarda Eli Anne Dvergsdal ilk sırada tamamladı. Maratona bu yıl ilk kez eklenen "Sekizbuçuk" kategorisinde koşan erkeklerde Enes Kızılcık birinci olurken kadınlarda ise Betül Esner ilk sırada bitirdi.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Selami Alaftargil ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı "Kazdağları doğasıyla, kuzey Ege'nin denizinin mavisi ile oksijenin bolluğu ile dünyanın her yerinden gelen yaklaşık bin 700 katılımcının koşusuyla maraton tamamlandı. Önümüzdeki sene 8. ultra maratonda herkesi yeniden güzel Edremit'imize Kuzey Ege'nin incisi Kazdağları eteklerine yeniden bekliyoruz." dedi.

Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Selami Alaftargil "Geçen yarışta da 15 kilometre yürüdüm. Koşma için biraz antrenman gerekiyor. Bugünkü 8,5 kilometreyi tamamladım. Böyle bize de hem de bir enerji katıyor, büyük bir keyif katıyor. Çünkü zeytin ağaçlarının olduğu bir bölgede denize doğruda bir manzara eşliğinde koşmak, yürümek bu yakalayabileceğiniz bir adrenalin değil. Burada bunu yakaladık" diye konuştu. Alaftargil, Avrupa'da ve Amerika'da yaygın olan patika koşusuna katkıda bulunarak yaygınlaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Güre Mahallesi'ndeki bir termal tesiste gerçekleştirilen ödül töreninde İda Ultra Maratonu'nda dereceye giren sporculara madalyaları verilerek, zeytinyağı hediye edildi. - BALIKESİR