Edremit Belediyespor Kulübü'nde 6 genç yetenek A takıma yükseldi

1966 Edremit Belediyespor Kulübü'nde yeni sezon yapılanmasında altyapıdan yetişen 6 genç yetenek A takıma yükseldi. Kulüp Başkanı Tümdeniz Çelebi, genç sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

Futbolda 2023-2024 sezonuna hazırlanan 1966 Edremirspor'da altyapı kategorilerinde gösterdikleri performansla göz dolduran 6 genç futbolcu yeni sezon öncesinde A takıma dahil edildi. Altyapıdan yetişen Edremitli genç sporcular Sinan Kökten, Ozan Atak, Mehmet Can Boruzan, Berkay Bintaş, Ali Baran Kaçar ve Muharrem Çakır, Teknik Direktör Şaban Zorluer'in raporu ve Başkan Tümdeniz Çelebi'nin onayı ile A takım ile birlikte görev yapacak.

Genç sporcuları konuk eden Edremit Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Tümdeniz Çelebi, Edremitspor Kulübü olarak ilçeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek, "Sahada başarılı bir sonuçlar elde etmek kadar, kentimizin çocuklarını spora yönlendirmek, yeteneklerini keşfedip futbol camiasına kazandırmak için çalışıyoruz. Altyapımızda oluşturduğumuz sistem ile 13 yaş grubundan başlayarak her yaş kategorisinde çocuklarımız yer alıyor. Altyapımızın ilk meyvelerini alarak genç arkadaşlarımız A takıma dahil oldu. Tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.