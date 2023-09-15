Edouard Michut, Adana Demirspor'da
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Mavi-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Edouard Michut ile 1 yıllık kiralık satın alma opsiyonlu anlaşmaya varmıştır" denildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor