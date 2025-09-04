Edirnespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda maçı 9 kişiyle tamamlayamadı
Edirnespor, mali zorluklar nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Somaspor ile oynadığı maçta yalnızca 9 futbolcuyla sahaya çıkabildi. Sakatlıklar sonucu takım 6 kişi kalınca hakem maçı tatil etti. Somaspor hükmen galip ilan edildi.
ZİRAAT Tükiye Kupası'nda Somaspor, ilk turda Edirnespor maçı için uzak deplasmana gittiğiyle kaldı. Mali sıkıntıları aşamayan 3'üncü Lig ekibi Edirnespor, Edirne Şehir Stadı'ndaki maçta ilk 11'i bile tamamlayamayıp sahaya yalnız 9 futbolcuyla, yedekleri olmadan çıktı. Maçın henüz başlarında 3 Edirneli futbolcu sakatlık gerekçesiyle çıkıp takım 6 kişi kalınca hakem maçı tatil etti. Somaspor hükmen galip ilan edilip tur atlayacak. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Mardin 1969 Spor'u konuk edecek Somaspor, 3 yıldır yolunu gözlediği yeni stadındaki eksiklikleri bu maça kadar gidermeye çalışıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor