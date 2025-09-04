Haberler

Edirnespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda maçı 9 kişiyle tamamlayamadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirnespor, mali zorluklar nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Somaspor ile oynadığı maçta yalnızca 9 futbolcuyla sahaya çıkabildi. Sakatlıklar sonucu takım 6 kişi kalınca hakem maçı tatil etti. Somaspor hükmen galip ilan edildi.

ZİRAAT Tükiye Kupası'nda Somaspor, ilk turda Edirnespor maçı için uzak deplasmana gittiğiyle kaldı. Mali sıkıntıları aşamayan 3'üncü Lig ekibi Edirnespor, Edirne Şehir Stadı'ndaki maçta ilk 11'i bile tamamlayamayıp sahaya yalnız 9 futbolcuyla, yedekleri olmadan çıktı. Maçın henüz başlarında 3 Edirneli futbolcu sakatlık gerekçesiyle çıkıp takım 6 kişi kalınca hakem maçı tatil etti. Somaspor hükmen galip ilan edilip tur atlayacak. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Mardin 1969 Spor'u konuk edecek Somaspor, 3 yıldır yolunu gözlediği yeni stadındaki eksiklikleri bu maça kadar gidermeye çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İşte CHP'yi karıştıran o delege: İmamoğlu ve Çelik'le yan yana fotoğrafı var

İşte her şeyi başlatan o delege
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Goldman Sachs'tan altın için büyük tahmin: Ons 5 bin dolara çıkabilir

ABD'li dev bankadan altın için büyük tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.