Edirnespor Başkanı: 'Futbolcularımızın Arkasındayız'

(EDİRNE) - Edirne spor Yönetim Kurulu Başkanı Onur Yaren Ayaydın, bahis ve şike soruşturmasında ceza alan 10 oyuncunun arkasında olduğunu bildirerek, "Kamuoyunda sanki şike yapıp ceza almışlar gibi bir algı oluştu. Ben tek tek maçlarını da inceledim. Kesinlikle böyle bir olay yok" dedi.

Ayaydın, yaptığı açıklamada, maddi sıkıntılarla beraber kadroda yaşanan eksikliklerle daha sıkıntılı duruma düştüklerini ifade etti. Ayaydın, pazar günü oynanacak Edirnespor-Polatlı spor maçına ceza alan futbolculardan dolayı tam kadro çıkamayacaklarını belirterek Edirnelileri takıma destek için tribünlere davet etti.

"Ceza almışlar gibi bir algı oluştu"

Ayaydın, yürütülen bahis soruşturmasından büyük yara aldıklarını ifade etti. Kulübün ilk 11'deki 5, rotasyondan da 5 olmak üzere 10 oyuncusunun 3 ila 12 ay arasında ceza aldığını anlatan Ayaydın, "Kadro olarak eksik duruma düştük. Liglere iki hafta ara verilmişti. Bu hafta pazar günü Polatlı spor'la kendi sahamızdaki maçımızla tekrar liglerimiz başlıyor" dedi.

Maddi sorunlar üzerine kadrodaki eskiklerin kulübe büyük sıkıntı verdiğini ifade eden Ayaydın, şöyle konuştu:

"Yalnız şunu söylemek istiyorum, biz futbolcularımızın arkasındayız. Kamuoyunda da sanki şike yapıp ceza almışlar gibi bir algı oluştu. Ben tek tek maçlarını da inceledim. Kesinlikle böyle bir olay yok.

"Kesinlikle katlıyorum ama zamanlaması yanlıştı"

Ülkemizde herkesin oynadığı futbol maçlarının olduğu bir bahis var. Bu futbolcu kardeşlerimiz de kendi maçlarını değil, bir milli maça, Şampiyonlar Ligi maçına ya da ülkemizdeki Fenerbahçe-Galatasaray maçına 50, 20, 100 liralık ufak kuponlar oynamışlar. Bana göre federasyonun yapmış olduğu bahis şike operasyonu doğru bir olay. Futbolcusundan başkanına teknik direktörüne kadar bir şike yapılmışsa bunun cezasını çekmesi gerekiyor. Buna 'Temiz Eller Operasyonu' diyorlar. Kesinlikle katlıyorum ama zamanlaması yanlıştı. Çünkü ülkemizde ekonomik sıkıntılar var. Bunu da en çok spor kulüplerimiz yaşıyor, bizler yaşıyoruz. Bu olayın sezonun ortasında olması zaten futbolculara ödemelerde sıkıntı yaşayan kulüplerimizin bile ellerinde futbolcuların kalmaması ve transfere zorlanması bizleri maddi olarak daha da çok büyük bir külfete soktu."