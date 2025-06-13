Edirneli Güreşçi Eylem Engin Avrupa Şampiyonu Oldu

Edirneli Güreşçi Eylem Engin Avrupa Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eylem Engin, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Türkiye'yi gururlandırdı.

Edirneli milli güreşçi Eylem Engin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, yaptığı yazılı açıklamada, Engin'in finalde Litvanyalı rakibi Greta Tverskyte'yi 6-4 yenerek altın madalya kazandığını belirtti.

Antrenörler Tamer Ergül ve Turhan Arslantürk ile müsabakaları takip ettiklerini aktaran Delen, "Avrupa şampiyonu olan sporcumuz Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Sporcumuzu ve antrenörlerini kutluyorum. Bütün imkanları seferber eden Bakanlığımıza, Federasyon Başkanımız Taha Akgül'e, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'a ve Spor Şube Müdürü Murat Ulaşdır'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı

Neden istifa ettiği ortaya çıktı
Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü

15 yaşındaki çocuk astsubay abisinin silahıyla ablasını öldürdü
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu

Harbiye'yi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Söyledikleri kafa karıştırıcı
İsrail İran'ın nükleer programının 'kalbini' vurdu! 6 bilim insanı öldürüldü

İsrail, İran'ın nükleer "kalbini" vurdu! 6 bilim insanı öldürüldü
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'yi silip attı: Beni takımdan gönderin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.