Edirne Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda İkinci Gün Tamamlandı
Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nın ikinci gününde final müsabakaları yapıldı. 20 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun final yarışları yarın gerçekleşecek.
Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı.
Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda dün eleme yarışlarıyla başlayan organizasyonda bugün, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerinde final müsabakaları yapıldı.
Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 20 kulüpten 300'e yakın sporcu madalya mücadelesi veriyor.
Yarışlar yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kapanış töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor