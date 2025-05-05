Edirne TOHM Sporcuları Uluslararası Güreş Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Edirne Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları, Antalya'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası'nda 3 madalya kazandı.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Türkiye kadınlar milli takımı genel sıralamada ikinci sırada yer aldı.

Milli takımda yer alan Edirne TOHM sporcuları ise sergiledikleri performansla madalya kazanmayı başardı.

Şampiyonada 73 kilogramda Eylem Engin altın, 53 kilogramda Fatma Yılmaz gümüş, 61 kilogramda Melisa Sarıçiçek bronz madalya kazandı.