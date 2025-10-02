Edirne Serhad Şehri Spor Kulübü'nden Uluslararası Başarı!

Edirne Serhad Şehri Spor Kulübü sporcuları, 4. Uluslararası Plamen Penev Serbest Güreş Turnuvası'nda 2 altın, gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Habil Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın Eski Cuma (Targovişte) kentinde 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen uluslararası turnuvaya Türkiye'yi temsilen Serhad Şehri Spor Kulübü'nün katıldığını belirtti.

Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Moldova, Ukrayna ve Bulgaristan'dan 300'ün üzerinde sporcunun mücadele ettiğini aktaran Kara, "Sporcularımız 2 altın, gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmişlerdir. Bugüne kadar yaptığımız başarılı çalışmalarla Edirne'mize ve ülkemize Akdeniz Oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonalarından 36 madalya kazandırarak güreş sporunun kentimizde ne kadar başarılı olduğunu göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarına ara vermeden devam edecek güreş takımının önümüzdeki günlerde Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'da yapılacak olan uluslararası turnuvalarda da başarılı olmayı hedeflediğini ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"İlimizde bulunun ve gündüzlü statüde hizmet veren Spor Eğitim Merkezi güreş branşının, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Taha Akgül ve Spor Eğitim Başkanlığı tarafından 2025-2026 sezonunda yatılı statüye dönüştürülmesinin, güreş sporunu daha büyük başarılara götüreceğine inanıyorum. Bizlere desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Selim Ak ve Spor Şube Müdürümüz Sayın Murat Ulaşdır'a teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılmamızı sağlayan ve bizlere her zaman destek olan Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Sayın Radoslava Kafedzhiyska ve konsolosluk çalışanlarına da teşekkürlerimi iletiyorum."