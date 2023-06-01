Edirne Maratonu LGS nedeniyle ertelendi

8'inci Uluslararası Edirne Maratonu, Liselere Geçiş Sınavı'yla ( Lgs ) aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle 16 Temmuz'a ertelendi. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, "4 Haziran gibi planlama yapılmıştı ancak gözüken o ki Liselere Geçiş Sınavı'yla bir çakışma söz konusu. Burada çocuklarımızın geleceği söz konusu olması nedeniyle bu riski almak istemedik. İlgililer tekrar görüşme yaptılar ve tarih olarak 16 Temmuz tarihini belirledik" dedi.

4 Haziran'da yapılması planlanan 8. Uluslararası Edirne Maratonu, LGS sınavı nedeniyle 16 Temmuz'a ertelendi. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"EDİRNE MARATONU'NUN 8.'SİNİ 16 TEMMUZDA GERÇEKLEŞEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

"4 Haziran gibi planlama yapılmıştı ancak gözüken o ki Liselere Geçiş Sınavı'yla bir çakışma söz konusu. Burada çocuklarımızın geleceği söz konusu olması nedeniyle bu riski almak istemedik. İlgililer tekrar görüşme yaptılar ve tarih olarak 16 Temmuz tarihini belirledik. Bu yıl Edirne Maratonu'nun 8'incisini 16 Temmuz'da gerçekleştirmiş olacağız."

"BÜTÜN SPORSEVERLERİ EDİRNE'YE BEKLİYORUZ"

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ da şunları kaydetti:

"4 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 8. Uluslararası Edirne Maratonu, LGS sınavıyla çakıştığı için bir erteleme yaşadık. Federasyonla gerekli koordinasyonu sağladık. 16 Temmuz olarak maratonun tarihi güncellendi. Bütün sporseverlerle bunu paylaşmak istiyoruz ve 100. yıl coşkusuna yakışır bir şekilde ilimizde bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bütün sporseverleri Edirne'ye bekliyoruz."