Edirne'den Bitlis'e Öğrenci Değişim Programı Ziyareti

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı" kapsamında Edirne Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesinde gelen 12 öğrenci ve 2 öğretmen, Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından misafir edildi.

Ziyaret kapsamında Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan misafir grubu kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Uzun, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı'nın ülkemizin farklı coğrafyalarından öğrencileri bir araya getirerek kaynaşma, tarihi ve kültürel zenginliklerimizi paylaşma ve yerinde görme fırsatı sunduğunu dile getirirdi. Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, misafir öğrencilere ilçenin tarihi ve kültürel yerleri ile eğitim faaliyetlerine dair bilgiler verdi.

Kaymakam Uzun, ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek onlara çeşitli hediyeler verdi. - BİTLİS