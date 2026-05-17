Edirne'de 23. Uluslararası Bisiklet Turu ve 12. Uluslararası Bisiklet Festivali düzenlendi

Edirne'de 23. Uluslararası Bisiklet Turu ve 12. Uluslararası Bisiklet Festivali düzenlendi
Edirne'de düzenlenen 23. Uluslararası Bisiklet Turu ve 12. Uluslararası Bisiklet Festivali'ne Türk ve Bulgar bisikletçiler katıldı. Etkinlik kapsamında sınır geçişleri, konser ve dans gösterileri yapıldı.



Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK), Edirne Belediyesi ve Bulgaristan'ın Svilengrad Belediyesi işbirliğinde düzenlenen program kapsamında Türk bisikletliler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Svilengrad şehrine geçip Bulgar bisikletlilerle buluştu.

Bisikletli grup, önce Ormenio Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a, ardından Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Edirne'de Saraçlar Caddesi'ndeki festival alanına gelen yaklaşık 400 bisikletli, Edirne Belediyesi Bandosu konseri ile Bulgaristan Dans Spor Kulübü ve Edirne Belediyesi Modern Dans Topluluğu'nun gösterilerini izledi.

Programda konuşan EDOSK Başkanı Sezgin Kondal, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kondal, Yunanistan'ın Orestiada Belediyesinin olağan dışı gelişen bir program nedeniyle etkinlikte yer alamadığını ifade etti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, Kondal ve Svilengrad Belediye Başkan Yardımcısı Anelia Georgieva'ya etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek ve hediye verdi.

Şehir turuyla devam eden program, Sarayiçi'ndeki yemekle sona erdi.

Etkinliğe Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
