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Edirne'de Türkiye Kürek Şampiyonası Heyecanı

Edirne'de Türkiye Kürek Şampiyonası Heyecanı
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Meriç Nehri üzerinde düzenlenen Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda sporcular, 2 bin metrelik doğal parkurda şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Vali Yunus Sezer, bu parkurun turizm ve sporcu yetiştirme merkezi açısından önemine dikkat çekti.

Edirne'de Meriç Nehri üzerinde düzenlenen Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda sporcular, şampiyon olmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde yapılan Türkiye Kürek Şampiyonası'nda sporcular, rekabet içinde şampiyonluk için mücadele ediyor. Parkur, 2 bin metre uzunluğunda olup dünyadaki tek doğal parkur olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz yıl Balkan, Avrupa ve Türkiye Şampiyonası çerçevesinde nehirde düzenlenen yarışlar büyük bir heyecana sahne olmuştu. Şampiyon olmak için kürek çeken sporcular, en iyi dereceleri elde edebilmek için kıyasıya bir mücadele ediyor. Şampiyona, yarın final yarışları ve ödül töreniyle son bulacak.

"Sporcu yetiştirme merkezi oluşturuluyor"

Edirne Valisi Yunus Sezer, şampiyonayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kentteki 2 bin metre uzunluğundaki kürek parkuru, kısa sürede dünyanın sayılı parkurları arasındaki yerini aldı. Parkur, ilimizin ve ülkemizin turizm destinasyonu olması açısından ne kadar önemli faktör olduğunu gözler önüne serdi. Bu manada sporcu yetiştirme merkezi olması hem ilimizin hem de ülkemizin tanıtımına katkı sunması açısından burayı ve bu tür aktiviteleri çok önemsiyoruz. Burada bir kayıkhane ve sosyal donatılarla bir alan oluşturulacak. Burada yine sporcu yetiştirme merkezi oluşturuluyor" dedi.

Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk da, olimpiyatlardan önce milli takım olarak Meriç Nehri'nde hazırlandıklarını ve bu ölçekte bir tesisin Türkiye'de bir ilk olacağını söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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