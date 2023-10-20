Edirne'de polislerin kullandığı araç traktörle çarpıştı, 2 polis yaralandı

Edirne'de polislerin kullandığı araç şüphelileri kovalarken traktörle çarpıştı, kazada 2 polis yaralandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dur" ihtarına uymayan 22 ACU 880 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı.

Takip sırasında Üyüklütatar köyü yakınlarında polis aracı ile A.Y'nin kullandığı 22 HZ 439 plakalı traktör çarpıştı. Kazada 2 polis memuru yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı, yaralı polislerin durumunu takip etti.

Yaralı polisler, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin bulunduğu araç ise olay yerine 3 kilometre mesafede terk edilmiş halde bulundu.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.