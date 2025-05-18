Edirne'de Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Edirne'de Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
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Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, 19 kulüpten 177 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Büyük erkekler kategorisinde Kaan Efe Kaya, 200 metre çift palette Türkiye rekoru kırdı. Organizasyonda toplamda 8 Türkiye rekoru kırıldı ve dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sona erdi.

Olimpik yüzme havuzunda 19 kulüpten 177 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, son gün yarışlarıyla tamamlandı.

Şampiyonada büyük erkekler kategorisinde Kaan Efe Kaya, 200 metre çift palette 1.36.09'luk derecesi ile Türkiye rekoru kırdı.

Organizasyonda dün de 7 Türkiye rekoru kırılmıştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Spor
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