Edirne'de Minibüsle Çarpışan Motosiklet Sürücüleri Hayatını Kaybetti

Edirne'de minibüsle çarpışan motosikletteki sürücüler Ersin Eren Avcıl ve Umut Kurt yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Ersin Eren Avcıl, güreşçi ve Kırkpınar Spor Lisesi öğrencisiydi. Jandarma, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.

EDİRNE'de minibüsle çarpışan motosikletteki sürücü Ersin Eren Avcıl (18) ile Umut Kurt (18) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Edirne-Süloğlu karayolunun Demirhanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Y.Ç yönetimindeki 59 ZR 369 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ersin Eren Avcıl'ın kullandığı 22 ACK 232 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ersin Eren Avcıl ile arkasında yolcu konumundaki Umut Kurt, yola savrularak hayatlarını kaybetti. İki gencin cansız bedenleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren güreşçi Ersin Eren Avcıl'ın, Edirne Kırkpınar Spor Lisesi öğrencisi olduğu ve katıldığı turnuvalarda birçok derece elde ettiği öğrenildi. Jandarma minibüs sürücüsü Y.Ç.yi gözaltına alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.