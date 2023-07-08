Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel'in mücadelesi
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Edirne'de devam eden 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başaltı kategorisinde mücadele eden Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel'in dördüncü tur müsabakası yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Karanlığın çöküp ışıkların yakıldığı karşılaşmayı Bekir Eryücel kazanırken, iki sporcu da karşılaşma sonunda yere yatıp dakikalarca dinlendi.
Edirne'de devam eden 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başaltı kategorisinde mücadele eden Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel'in dördüncü tur müsabakası yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Karanlığın çöküp ışıkların yakıldığı karşılaşmayı Bekir Eryücel kazanırken, iki sporcu da karşılaşma sonunda yere yatıp dakikalarca dinlendi.
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