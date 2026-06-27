Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası final etabıyla devam etti.

100. Yıl Kürek Parkuru'nda sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayan sporcular, yarışlar için suya indi.

Genç erkekler başta olmak üzere farklı kategorilerde mücadele eden kürekçiler, final etabında dereceye girebilmek için yarıştı.

Yarışlara, 20'den fazla kulüpten yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

Organizasyon yarın sona erecek.