Edirne'de Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Devam Ediyor

Edirne'de Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Devam Ediyor
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Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nın ikinci gününde, 25'ten fazla kulüpten yaklaşık 400 sporcu, farklı yaş kategorilerinde yarışıyor. Final müsabakaları yarın gerçekleşecek.

Edirne'de Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'ndeki parkurda ikinci gün yarışlarıyla sürüyor.

Yarışlara 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor.

Organizasyonun ikinci gününde sporcular, 2000 ve 1000 metrelik parkurda kadın ve erkek klasmanlarında, 19 yaş altı (gençler), 17 yaş altı (yıldızlar) ve 15 yaş altı (küçükler) kategorilerinde mücadele ediyor.

Final müsabakaları yarın yapılacak.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Spor
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