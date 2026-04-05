Derbi sonrası Edirne'de taraftar kavgası

Edirne'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçın ardından taraftarlar arasında gerçekleşen kavga paniğe sebep oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Edirne'de Fenerbahçe- Beşiktaş mücadelesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı yakınlarında taraftarlar arasında kavga çıktı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bölgede karşı karşıya gelen iki takımın taraftar grupları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan arbede nedeniyle panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gruplar güçlükle ayrılırken, bazı taraftarların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

