Edirne'de Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Başladı
Edirne'deki Meriç Nehri'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışlarının son günü müsabakaları başladı. 300 sporcunun katıldığı organizasyonda yarışlar ve kupa töreni gerçekleştirilecek.
Edirne'deki Meriç Nehri'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları son gün müsabakaları başladı.
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun son gün yarışları öncesi sporcular ısındı.
Organizasyonun final gününde sporcular, farklı kategorilerdeki yarışlarda mücadele ediyor.
Şampiyona, 300 sporcunun katıldığı yarışların ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Spor