Edirne'de 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Haftası başladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Başpehlivana bu yıl bir milyon TL ödül vereceğiz. Bunun 500 bin TL'sini Edirne Belediyesi verecek. 500 bin TL'sini de Kırkpınar Ağası verecek. Yani ortak bir ödül olmuş oldu bir anlamda" dedi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, bugün geleneksel kıyafetleriyle Edirne Belediyesi'nin önüne gelerek, Belediye Başkanı Gürkan'ı karşıladı. Davul zurna ekibi, Başkan Gürkan'a çiçek takdim etti.

"ALIŞILAGELMİŞ GÜREŞ FORMATININ SON YILI"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ın ev sahibi olarak Türk milletinin ve Edirne'nin bu hassasiyetini dikkate alarak Kırkpınar'ımızı daha da üzerine koyarak her yıl yapmaya gayret ediyoruz, yapacağız, bunda kararlıyız. Güreşlerimiz cuma günü başlıyor. Bu yıl uzun yıllardır dile getirdiğimiz alışılagelmiş güreş formatının son yılı. Önümüzdeki yıldan itibaren daha nitelikli, kaliteli, seyir zevki yüksek ve gelenekselliğine daha yakın, kıran kırana bir Kırkpınar izleyeceğiz.

"ORTAK BİR ÖDÜL OLMUŞ OLDU BİR ANLAMDA"

Türkiye Yağlı Güreşler Ligi düzenlemesiyle Kırkpınar'a kimlerin katılabileceği, kimlerin bu puanı hak ettiği, Kırkpınar'a katılmayı hak ettiği yıl sonunda güreşler bittiğinde listelenecek. Önümüzdeki yıl Kırkpınar'da mevcut 14 boyumuzda başpehlivanlık hariç diğer 13 boyda en yüksek puanı alan 64'er pehlivan, başpehlivanlık boyunda da 32 pehlivan katılacak. Bu da bize zaman açısından daha seyir zevkli, güzel güreşler izlememize fırsat tanıyacak, seyirciye aynı şekilde. Başpehlivana bu yıl bir milyon TL ödül vereceğiz. Bunun 500 bin TL'sini Edirne Belediyesi verecek. 500 bin TL'sini de Kırkpınar Ağası verecek. Yani ortak bir ödül olmuş oldu bir anlamda."

Yağlı güreşler, 7-9 Temmuz arasında Sarayiçi Ermeydanı'nda yapılacak.