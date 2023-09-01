Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Konser Verdi

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Saraçlar Caddesi'nde konser verdi. Askeri bando, vatandaşların beğenisini kazandı ve çeşitli marşlar ile türküler seslendirdi. Konserde bir çocuğa şapka ve baton verilerek minik şeflik yapıldı. Vatandaşlar performansı cep telefonlarıyla kaydetti ve konser sonunda bandoyu alkışladı.