Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Konser Verdi
Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Saraçlar Caddesi'nde konser verdi. Askeri bando, vatandaşların beğenisini kazandı ve çeşitli marşlar ile türküler seslendirdi. Konserde bir çocuğa şapka ve baton verilerek minik şeflik yapıldı. Vatandaşlar performansı cep telefonlarıyla kaydetti ve konser sonunda bandoyu alkışladı.
Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Saraçlar Caddesi'nde sahne alan askeri bando vatandaşların beğenisini kazandı.
Askeri bando, Yarbay Mevlüt Belyurt şefliğinde, 30 Ağustos Zafer, Alay, Vatan, Sakarya, Plevne marşları ile çeşitli türküler seslendirdi.
Dinleti esnasında bando şefi Belyurt, yanına gelen bir çocuğa şapkasını ve batonunu verdi. Minik şef bir süre orkestrayı yönetti.
Konserde bazı vatandaşlar performansı cep telefonlarıyla kaydetti.
Marşlara eşlik eden vatandaşlar konserin sonunda bandoyu alkışladı.