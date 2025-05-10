Edirne'de 22. Uluslararası Bisiklet Şenliği Düzenlendi

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) ve Bulgaristan Svilengrad Belediyesi işbirliğinde 22. Uluslararası Bisiklet Şenliği ve Avrupa Günü etkinliği düzenlendi.

Svilengrad'dan yola çıkan 150 bisikletli Edirne'ye ulaştı.

Saraçlar Caddesi'nde mola veren kafile başlangıç noktasına hareket etti.

EDOSK Başkanı Sezgin Kondal, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini söyledi.

Bulgaristan ve Türkiye'den bisiklet sporcularının etkinliğe ilgi gösterdiğini belirten Kondal, "Svilengrad Belediyesi etkinliği düzenliyor, bizde bu etkinliğe destek veriyoruz. Edirne'ye gelirken yoğun yağışa rağmen yolumuza devam ettik. Buradaki molanın ardından tekrar Bulgaristan güzergahına bisiklet sürmeye devam edeceğiz." dedi.