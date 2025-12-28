Haberler

Edinson Cavani futbolculuk kariyerini noktaladı

Edinson Cavani futbolculuk kariyerini noktaladı
Güncelleme:
Kariyerinde Napoli, Paris Saint Germain, Manchester United gibi takımların formalarını giyen 38 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani, futbola Boca Juniors forması altında veda ettiğini açıkladı.

  • Edinson Cavani profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı.
  • Cavani futbolculuk kariyerinde 745 maçta 404 gol attı ve 79 asist yaptı.
  • Cavani kariyerinde Danubio, Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United, Valencia ve Boca Juniors formalarını giydi.

Kariyerinde sırasıyla Danubio, Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United, Valencia ve Boca Juniors formaları giyen38 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

''ÇOK TEŞEKKÜRLER FUTBOL''

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Edinson Cavani, "Çok teşekkürler futbol" başlıklı mesajında duygularını sevenleriyle paylaştı.

CAVANI'DEN VEDA PAYLAŞIMI

38 yaşındaki yıldız oyuncu, yaptığı veda paylaşımında "Beni şekillendirdin, benden çok şey istedin, düştüğümde ayağa kalkmayı ve yolun her adımını değerli kılmayı öğrettin. Çocukken imkansız gibi görünen hayallerimi gerçekleştirmeme ve saha içinde ve dışında inanılmaz insanlarla tanışmama imkan verdin. Bunların hiçbiri ailem, arkadaşlarım, takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve her şeyden önce insanlar olmadan mümkün olmazdı. Her ülkede ve her kulüpte taraftarların gösterdiği sevgi, hayatım boyunca yanımda taşıyacağım bir şey olacak. Her antrenmanda ve her maçta her şeyimi verdiğimi bilmenin huzuruyla, içim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Hatalarla, doğrularla ama bana bu kadar çok şey kazandıran bu mesleğe her zaman saygı duyarak…" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbolculuk kariyeri boyunca toplamda 745 maça çıkan Cavani, 404 gol ve 79 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
500



