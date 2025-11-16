Haberler

Edin Visca, Trabzonspor'da 12 Haftada Sadece 1 Maçta İlk 11'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de 15. sezonunu geçiren Edin Visca, Trabzonspor'da bu sezon yeterince forma şansı bulamıyor. Sadece 1 maçta ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, toplamda 173 dakika süre alarak skor katkısı yapamadı.

Türkiye'de RAMS Başakşehir ve Trabzonspor formasıyla 15. sezonunu geçiren, istikrar ve performansıyla beğeni kazanan Edin Visca, bu sezon bordo-mavililerde görev alamıyor.

Başakşehir'e Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 2011-12 sezonunda transfer olan ve burada 10,5 sezon geçiren 35 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonunun ara transfer döneminde 4,3 milyon avro karşılığında Trabzonspor kadrosuna katıldı.

Tecrübeli futbolcu, bir sezonu TFF 1. Lig'de olmak üzere Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla Türkiye'de 15. sezonunu yaşayarak istikrarlı oyuncuların başında geldi.

Trabzonspor'da takım kaptanlığı görevine getirilen deneyimli futbolcu, iki takımda toplam 526 resmi karşılaşmaya çıkarken 131 kez ağları havalandırdı ve asistleriyle lige damga vurdu.

Bu sezon sadece bir maçta ilk 11'de başladı

Teknik direktör Fatih Tekke, 35 yaşındaki oyuncuya ligin 12 haftasında fazla süre vermedi.

Kocaelispor maçında 13, Kasımpaşa maçında 65, Hesap.com Antalyaspor maçında 19 dakika süre alan deneyimli oyuncu, Samsunspor maçında ise kadroda yer almasına karşın forma giyemedi.

Fenerbahçe karşısında 14, Gaziantep FK maçında 33, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 10 dakika oynayan deneyimli oyuncu, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında süre alamadı.

Visca, ikas Eyüpspor karşılaşmasında sadece 5 dakika görev yaparken Galatasaray maçında oynamadı ve son olarak da Corendon Alanyaspor maçında 14 dakika sahada kaldı.

İlk 12 haftada sadece 1 maçta ilk 11'de görev yapan Visca, 173 dakika sahada görev yaarken skor katkısı sağlayamadı.

Visca, haftada ortalama olarak 14 dakika forma giydi.

2 kez şampiyonluk yaşadı

Edin Visca, Başakşehir'de 2019-2020, Trabzonspor formasıyla da 2021-2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Visca, 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'un Süper Kupa, 2013-2014'te de Başakşehir'in TFF 1. Lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler

Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.