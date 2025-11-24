Haberler

Edin Visca Sakatlandı, Kırmızı Kart Kararı Verildi

Güncelleme:
Trabzonspor'un Edin Visca, Başakşehir'le oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında sakatlandı. Festy Ebosele'nin sert müdahalesi sonrası oyuna devam edemeyen Visca'nın yerine Kazeem Olaigbe geçti. Hakem, VAR izleme sonrası Ebosele'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor'da Edin Visca, Başakşehir müsabakasının 8. dakikasında Festy Ebosele'nin sert müdahalesinin ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın 8. dakikasında Başakşehir yarı alanının sağ tarafında topla buluşan Trabzonspor'da Edin Visca, Festy Ebosele'nin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve ardından oyuna devam edemedi. Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra Ebosele'nin sarı kartını iptal edip doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.

Visca, müsabakanın 11. dakikasında yerini Kazeem Olaigbe bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
