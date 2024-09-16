Edin Visca, Kırmızı Kart Sonrası Özür Diledi

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Edin Visca, bordo-mavili camiadan özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maçın 12. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören Edin Visca, özür açıklamasında bulundu. Takımı zor durumda bıraktığını belirten Visca, "Öncelikle Beşiktaş maçında yaşanan talihsiz olay nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. Takımıma en yüksek katkıyı verme hırsıyla başladığım maçta talihsiz bir şekilde gördüğüm kırmızı kartla, sahadaki arkadaşlarımı zor durumda bıraktım. İstemeden yaptığım bu hata için tüm camiamızdan, teknik ekipten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. En büyük arzum bundan önce olduğu gibi bundan sonra da takımıma en büyük katkıyı sağlayıp elde edeceğimiz zaferlerde rol oynamak olacaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON