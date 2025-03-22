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Edin Dzeko'nun Burnu Kırıldı, Fenerbahçe Doktorları İnceleyecek

Edin Dzeko'nun Burnu Kırıldı, Fenerbahçe Doktorları İnceleyecek
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Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı maçta burnu kırılan kaptan Edin Dzeko, 25 Mart'ta İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe kulübü doktorları tarafından muayene edilecek.

Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı maçta burnu kırılan kaptan Edin Dzeko, İstanbul'a gelecek ve durumuna Fenerbahçe kulübü doktorları tarafından bakılacak.

2026 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu ilk hafta mücadelesinde Bosna Hersek, Romanya ile deplasmanda karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sahaya kaptan olarak çıkan Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, 34. dakikada yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Hakem Danny Makkelie'in sağlık ekiplerini sahaya davet etmesiyle 39 yaşındaki futbolcunun tedavisi saha içinde yapıldı. Dzeko, karşılaşmanın 2. yarısına devam edemedi ve 46'da oyundan alındı.

Yapılan muayene sonrası Edin Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi. Bosna Hersek'in elemelerin ikinci maçında 24 Mart Pazartesi günü Güney Kıbrıs ile oynayacağı müsabakada Dzeko kadroda olmayacak.

Deneyimli oyuncunun 25 Mart Salı günü İstanbul'a geleceği öğrenilirken, oyuncunun durumuna kulüp doktorları tarafından bakılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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