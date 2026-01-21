Edin Dzeko imza yolunda

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oluyor.

EDIN DZEKO SCHALKE'YE GİDİYOR

Matteo Moretto'nun haberine göre; Bundesliga 2'de lider durumda olan Schalke 04, 39 yaşındaki futbolcunun transferi için oyuncu ve kulübü Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Boşnak golcünün kısa süre içerisinde Almanya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fiorentina formasıyla bu sezon 18 maçta sahaya çıkan deneyimli golcü, rakip ağları 2 kez havalandırmayı başardı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe'de 2 sezon boyunca forma giyen yıldız isim, sarı-lacivertli formayı ise 99 maçta giydi. Dzeko, 46 gol atarken, 18 de asist yaptı.