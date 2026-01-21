Haberler

Edin Dzeko imza yolunda

Edin Dzeko imza yolunda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fiorentina'dan ayrılacak olan Edin Dzeko'nun anlaşmaya vardığı Schalke 04 için kısa süre içerisinde Almanya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

  • Edin Dzeko, Fiorentina'dan Schalke 04'e transfer olacak.
  • Edin Dzeko, Fenerbahçe'de 99 maçta 46 gol attı ve 18 asist yaptı.
  • Edin Dzeko, Fiorentina'da bu sezon 18 maçta 2 gol attı.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oluyor.

EDIN DZEKO SCHALKE'YE GİDİYOR

Matteo Moretto'nun haberine göre; Bundesliga 2'de lider durumda olan Schalke 04, 39 yaşındaki futbolcunun transferi için oyuncu ve kulübü Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Boşnak golcünün kısa süre içerisinde Almanya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fiorentina formasıyla bu sezon 18 maçta sahaya çıkan deneyimli golcü, rakip ağları 2 kez havalandırmayı başardı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe'de 2 sezon boyunca forma giyen yıldız isim, sarı-lacivertli formayı ise 99 maçta giydi. Dzeko, 46 gol atarken, 18 de asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu

Taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Duyanlar çok şaşkın! 75 transferin 74'ünde 1.8 milyon Euro bonservisi geçmediler

75 transferin 74'ünde 1.8 milyon Euro bonservisi geçmediler
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti

Tansiyon yükseldi, en yüksek teyakkuz seviyesine geçtiler
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan