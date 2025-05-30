Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye Veda

Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye Veda
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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla sarı-lacivertli ekibe veda etti. Dzeko, ayrılmanın zorluklarından ve Fenerbahçe'ye olan sevgisinden bahsetti.

FENERBAHÇE'NİN tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli ekibe veda etti.

Edin Dzeko veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Veda etme zamanı geldi.

Ayrılmak asla kolay değildir, hele de Fenerbahçe'nin benim için yaptığı gibi bir kulüp seni rahatsız ediyorsa.

Son iki yılda bana ailem gibi davranan takım arkadaşlarıma, antrenörüme, personele, kulübe, her gün perde arkasında yorulmadan çalışan herkese teşekkür ederim.

Bizi her zaman böyle bir tutkuyla destekleyen hepinize ayrı bir teşekkür: sizler Fenerbahçe'nin gerçek kalbisiniz ve sizi her zaman kalbimde taşıyacağım.

Her gün, antrenmanda ve sahada, her şeyimi verdim.

Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmak yetmedi ama Fenerbahçe'ninki kadar tarihi ve şerefli bir tişörtü giydiğim için ne kadar gurur duysam azdır.

Yaşa Fenerbahçe!"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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