Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor- Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson'a tribünlerden yabancı madde atılmış ve deneyimli kalecinin yüzüne bandaj yapılmıştı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Kayseri deplasmanında Ederson'a atılan yabancı madde ile ilgili resmi yayın organlarından bir açıklama yaptı.

ŞAHIS TESPİT EDİLEREK SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe, Ederson'a yabancı madde atan şahsın yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilerek savcılığa sevk edildiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklama:

"Cumartesi akşamı Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Ederson'a yabancı madde atan şahıs, yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ifadesi alınmış olup, hakkında seyirden men cezası uygulanmış ve savcılığa sevki gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar toplam 10 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem uygulanmıştır. Soruşturmanın seyrine göre bu sayının değişebileceği öngörülmektedir.

Kulübümüz, ilk andan itibaren konunun takipçisi olmuş ve sorumlunun kısa sürede belirlenmesine yönelik gerekli girişimlerde bulunmuştur.

Sürecin hızlı ve titizlikle yürütülmesinde emeği geçen Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz.

Sporun ruhuna ve fair play anlayışına açıkça aykırı olan bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyor; sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."