Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi

Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor mücadelesinde kaleci Ederson’a yabancı madde atan şahsın yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilerek savcılığa sevk edildiğini açıkladı. Öte yandan olayla ilgili şu ana kadar toplam 10 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem uygulandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor- Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson'a tribünlerden yabancı madde atılmış ve deneyimli kalecinin yüzüne bandaj yapılmıştı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Kayseri deplasmanında Ederson'a atılan yabancı madde ile ilgili resmi yayın organlarından bir açıklama yaptı.

ŞAHIS TESPİT EDİLEREK SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe, Ederson’a yabancı madde atan şahsın yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilerek savcılığa sevk edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ifadesi alınmış olup, hakkında seyirden men cezası uygulanmış ve savcılığa sevki gerçekleştirilmiştir." denilirken; "Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar toplam 10 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem uygulanmıştır. Soruşturmanın seyrine göre bu sayının değişebileceği öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklama:

"Cumartesi akşamı Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Ederson'a yabancı madde atan şahıs, yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ifadesi alınmış olup, hakkında seyirden men cezası uygulanmış ve savcılığa sevki gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar toplam 10 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem uygulanmıştır. Soruşturmanın seyrine göre bu sayının değişebileceği öngörülmektedir.

Kulübümüz, ilk andan itibaren konunun takipçisi olmuş ve sorumlunun kısa sürede belirlenmesine yönelik gerekli girişimlerde bulunmuştur.

Sürecin hızlı ve titizlikle yürütülmesinde emeği geçen Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz.

Sporun ruhuna ve fair play anlayışına açıkça aykırı olan bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyor; sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdi savaşta korkulan oluyor

Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici

Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Gönderilen not endişe verici

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum

Özel'den elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor

Gemiler ablukaya alınırken dev gemi Türkiye'ye geliyor
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş

İspanya kendisine atılan sloganı konuşuyor
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor

Gemiler ablukaya alınırken dev gemi Türkiye'ye geliyor
Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek

Netanyahu ateşe benzini döktü: Savaş çanları yine çalıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor