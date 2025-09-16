Haberler

Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime ortaya çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime ortaya çıktı
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı kaleci Ederson, kulübün resmi sosyal medya hesabında taraftarların sorularını yanıtladı. En sevdiği Türkçe kelimenin 'abi' olduğunu belirten Ederson, bu kelimeyi günlük yaşamında sıkça kullandığını ifade etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, kulübün resmi sosyal medya hesabına özel hazırlanan videoda samimi açıklamalarda bulundu. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği videoda Brezilyalı kaleciye ilgi çekici sorular yöneltildi.

"EN SEVDİĞİM TÜRKÇE KELİME: ABİ"

Ederson'a en sevdiği Türkçe kelime sorulduğunda verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu. Deneyimli file bekçisi, "Şoföre abi diyorum, günaydın abi demeyi seviyorum, iyi geceler abi demeyi seviyorum. En sevdiğim şey 'abi' demek, çok fazla kullanıyorum. Her sabah antrenmana bıraktıktan sonra 'teşekkürler abi, yarın görüşürüz' diyorum" dedi.

Brezilyalı kaleci, kendisine "Bir lakabın var mı?" sorusuna "Eddie" yanıtını verdi. En sevdiği yemek olarak ise "pirinç pilavı ve picanha" cevabını paylaştı. Futbol dışında takip ettiği spor dalı sorulduğunda ise boks izlemeyi çok sevdiğini dile getirdi. Ederson ayrıca en sevdiği yapımın "Tropa de Elite" isimli Brezilya filmi olduğunu açıkladı.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
19 yaşındaki Zelal'e apartman boşluğunda dehşeti yaşattı: Çamaşırlarını sıyırarak...

Sapık komşu, 19 yaşındaki Zelal'e dehşeti yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi! 2 bölgeyi işaret etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.