Eskişehir'li atletten Türkiye rekoru

Milli sporcu Edanur Tulum, 300 metre salon U20 kategorisinde kırdığı Türkiye rekoruyla atletizm dünyasında büyük bir başarıya imza attı.

Eskişehirli atlet Edanur Tulum, katıldığı salon atletizm yarışmalarında 300 metre Gençler kategorisinde piste çıktı. Yarış boyunca sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Tulum, yeni Türkiye rekorunun sahibi olmayı başardı. Elde edilen bu tarihi başarının ardından Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden bir tebrik mesajı yayımlayarak, genç sporcuyu ve bu süreçte emeği geçen antrenörlerini kutladığını bildirdi. - ESKİŞEHİR