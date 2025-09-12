Eda Tuğsuz'dan Tokyo'da Final Hedefi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yarın başlayacak 20. Dünya Atletizm Şampiyonası öncesindeki son antrenmanını yapan milli atlet Eda Tuğsuz, Tokyo olimpiyatlarında santimlerle madalyayı kaçırdığı statta bu kez finale kalmayı hedeflediğini söyledi.

Tokyo'da şampiyonanın düzenleneceği Japonya Ulusal Stadı'ndaki son antrenmanı sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan milli atlet, "Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 5. kez yarışacağım. Tecrübeli bir atlet olarak sezonun en iyi performansını göstererek finale kalmayı hedefliyorum. İnşallah finale kalıp ülkemi en iyi şekilde temsil edip ülkeme mutlu bir şekilde dönmek istiyorum." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda aynı statta cirit atmada dördüncü olan milli sporcu Tuğsuz, "Bu stattaki Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 4'üncü olmuştum. Santimlerle maalesef olimpiyat madalyasını kaçırmıştım." şeklinde konuştu.

"Madalya odaklı sporcularımız var"

Türkiye Atletizm Federasyonu Genel koordinatörü Cüneyt Yüksel ise, "Dünyadaki tüm atletlerin bulunmak istediği bir organizasyondayız. Biz de buraya 20 atletle katılıyoruz. 20 sporcumuz yıl içerisinde katılım barajlarını geçerek burada bulunmaya hak kazandılar." dedi.

Şampiyonada milli atletlerden madalya beklentisi hakkında konuşan Yüksel, "Tabi madalya odaklı sporcularımız var. Bu tür organizasyonlarda yarışmanın ortamı, havasına göre madalya alacağımızı düşünüyorum. Finale kalan sporcumuz çok olursa bu bir avantaj. Madalya için isim vermek istemiyorum ama 2-3 tane madalya odaklı sporcumuz var. Umarım düşündüklerimiz gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

"Finale kalmayı çok istiyorum"

Üç adım atlamada Türkiye'yi temsil edecek milli atlet Can Özüpek de, "Herkes gibi burada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye geldik. Bu atmosferin olabildiğince keyfini çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Tokyo'daki şampiyona hakkında ise Can, "Çok güzel bir stadyum. Japonlar çok güzel bir organizasyon yapmışlar." dedi.

Şampiyonada kendi performansından beklentisiyle ilgili de Özüpek, "Final yarışmayı çok istiyorum. İnşallah finale kalırız." şeklinde konuştu.