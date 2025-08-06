Eda Nur Tulum Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Eda Nur Tulum Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
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Eskişehirli milli atlet Eda Nur Tulum, 7-10 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenecek Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre ve 4x400 metre bayrak yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenecek şampiyonada Eda Nur Tulum, iki branşta piste çıkacak.

Eskişehirli milli atlet Eda Nur Tulum, 7-10 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenecek olan Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyonada 400 metre ve 4x400 metre bayrak yarışlarında piste çıkacak olan Tulum'un, ülkemizi başarıyla temsil etmesi bekleniyor. Milli sporcuya şampiyona öncesinde destek mesajları iletiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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