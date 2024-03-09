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Alt kısmı olay olmuştu! Eda Erdem'in heykeliyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli, dün Ülker Stadyumu önünde yapılan törenle açıldı. Fakat heykel, sosyal medyada erkek heykeline benzetilerek tartışma yarattı. Ancak, heykelin yanlış ışıklandırmadan dolayı farklı göründüğü anlaşıldı. Heykelin mimarı heykeltıraş Pınar Öktem Doğan, ışıklandırmanın kendisi dışında bir karar olduğunu ve heykelin gerçek görüntüsünün farklı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yapıldı. Açılışa damga vuran olay ise heykelin alt tarafının erkek heykele benzetilmesi oldu. Konuyla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

EDA ERDEM'İN HEYKELİ 8 MART'TA AÇILDI

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan açılış törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Eda Erdem Dündar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.

ERKEK HEYKELİNE BENZETİLDİ

Öte yandan Eda Erdem'in Türkiye Milli Takımı forması giyerken çekilen fotoğrafından esinlenilerek yapılan heykel sosyal medyada gündem oldu. Erdem'in heykeli sosyal medya kullanıcıları tarafından erkek heykeline benzetildi.

"GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI"

Sosyal medyadaki yorumların ardından heykelin mimarı heykeltıraş Pınar Öktem Doğan, Patronlar Dünyası'na konuştu. Doğan, "Tamamen benim bilgim dışımda gelişen ve organizasyon ekibinin koyduğu aydınlatma ışıkları yüzünden heykel kendisi olmaktan çıkmış. Heykel için çok özenerek çalıştık. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Eda Erdem yapım aşamasında gördüler. Eda Erdem çok beğendi, ağladı hatta. Maalesef benim bilgim dışında bir ışıklandırma yapılmış ve heykelin anatomisi yansıma yüzünden bambaşka olmuş. Kalktım tekrar alana gittim, kontrol ettim. Fotoğraflarla heykelin alakası yok. Bu heykel form ve ışığın birlikteliğini yansıtıyor. Ama yanlış ışık konduğundan kendisi olmaktan çıkmış." ifadelerini kullandı.

Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı

Heykelin normal hali;

Öte yandan açılış nedeniyle üzeri kapalı bir şekilde görüntülenen heykelin gün ışığındaki yeni fotoğrafları da sosyal medyada ortaya çıktı.

Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı

Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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