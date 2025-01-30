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Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Yeni Spor Salonu İnşaatı Devam Ediyor

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Yeni Spor Salonu İnşaatı Devam Ediyor
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Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Kartal'da inşa edilen yeni spor salonu, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanıyor. Sporcular ve çalışanlar, inşaat alanını ziyaret ederek bilgi aldı. Tesis, 2025-2026 sezonunda tüm lig ve Avrupa maçlarına ev sahipliği yapacak.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün yeni spor salonunun inşaatı tüm hızıyla devam ederken, sporcular burayı ziyaret etti.

Kartal'daki Eczacıbaşı Topluluğu arazisinde 15 ay önce temeli atılan ve uluslararası standartlara uygun şekilde yapılan tesis, yeni sezona hazırlanıyor. Eczacıbaşı Dynavit sporcuları ve çalışanları, inşaat sahasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kartal'daki yeni spor salonunun 4 bin seyirci kapasiteli ana salonun yanı sıra üç antrenman sahası, altyapı sporcuları için özel konaklama alanları, fitness ve fizyoterapi bölümleri, idari ve sosyal alanları olacak. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak inşa edilen yeni tesisin, Türk voleyboluna uzun yıllar hizmet etmesi hedefleniyor.

Eczacıbaşı, 2025-2026 sezonu itibarıyla tüm lig ve Avrupa maçlarını Kartal'daki spor kompleksinde yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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