Eczacıbaşı Peron İstanbul, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Tent Obrenovac'ı 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eczacıbaşı Peron İstanbul, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dördüncü tur D Grubu'nun ilk haftasında konuk ettiği Sırbistan'ın Tent Obrenovac ekibini 3-0 yendi. Mücadele 25-19, 25-19 ve 25-10'luk setlerle 70 dakikada tamamlandı.
Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta
Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)
Eczacıbaşı Peron İstanbul : Weitzel, Antropova, Ishikawa, Rettke, Elif Şahin, Uzelac (Selin Adalı, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Simge Aköz, Dudova)
Tent Obrenovac: Jovanovic, Sajic, Drobnjak, Draskovic, Stanimirovic, Dragovic (Gocanin, Lukovic, Ciric)
Setler: 25-19, 25-19, 25-10
Süre: 70 dakika (23, 27, 20)
Eczacıbaşı Peron İstanbul, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dördüncü tur D Grubu'nun ilk haftasında konuk ettiği Sırbistan'ın Tent Obrenovac ekibini 3-0 yendi.