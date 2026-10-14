Haberler

Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yenip ligde 3. galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla İstanbul ekibi ligdeki 3. galibiyetini alırken, Başkent temsilcisi İlbank 2. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hatice Özmen Yıldız

İlbank: Edwards, Fatma Beyaz, Beren Yeşilırmak, Lozo, Strunjak, Ece Morova Hezer (Sinem Arıncı, İdil Naz Kanbur, Damla Nur Dündar, Smarzek)

Eczacıbaşı Peron İstanbul : Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Yaprak Erkek, Rettke (Simge Aköz, Ishikawa, Weitzel, Dilay Özdemir, Uzelac, Ezel Balık)

Setler: 23-25, 17-25, 14-25

Süre: 78 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla İstanbul ekibi, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Başkent temsilcisi ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Üsküdar'da su baskını: Araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı

Üsküdar'da yollar göle döndü! Otomobiller suların içinde kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna’da canlı yayın sırasında füze dehşeti! Evi vuruldu

Rus füzesine canlı yayında yakalandı: Neredeyse ölüyordu

Ümraniyespor-Boluspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Hakem kararını verdi: Maç ertelendi!
İnsanlık yine sınıfta kaldı! 8 aylık emeği çöpe gitti

İnsanlık yine sınıfta kaldı! 8 aylık emeği çöpe gitti
Milyonda bir görülüyor! Öksürürken kalp damarı yırtıldı, stentle hayata bağlandı

Milyonda bir görülüyor! Öksürürken kalp damarı yırtıldı
Annesinden kalan mirasla çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik mesleğine geri dönüyor

Çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı mesleğine geri dönüyor
Sarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı

Selin gücüne bakın! Park halindeki araçlar birbirine girdi
Batman Petrolspor 6 gollü maçta kazandı

1. Lig'de 6 gollü muhteşem maç