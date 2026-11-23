CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında sahasında Sırbistan temsilcisi OK TENT Obrenovac ile karşılaşacak Eczacıbaşı Peron İstanbul'da pasör çaprazı Iva Dudova, "Umarım alacağımız galibiyetle taraftarlarımızı mutlu edebiliriz" dedi.

Eczacıbaşı Peron İstanbul, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında yarın saat 19.00'da sahasında Sırbistan temsilcisi OK TENT Obrenovac'ı konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren turuncu-beyazlı ekip, günü tek antrenmanla tamamlayacak.

İstanbul temsilcisinin pasör çaprazı Iva Dudova, mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Her maçta iyi voleybol oynamanın ve gelişimlerini sürdürmenin önemine değinen Dudova, "Her maçta iyi voleybol oynamaya ve kendimizi geliştirmeye devam etmek bizim için çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde bizi yeni bir mücadele bekliyor ve bu karşılaşmaya iyi hazırlandık. İlk sayıdan son sayıya kadar odağımızı korumamız gerektiğinin farkındayız. Umarım sahada sergileyeceğimiz iyi performans ve alacağımız galibiyetle taraftarlarımızı mutlu edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sembolik para atışını Neslihan Demir yapacak

Eczacıbaşı Spor Kulübü, geçen sezondan bu yana sürdürdüğü sembolik para atışı geleneğini bu karşılaşmada da devam ettirecek. 7 sezon boyunca Eczacıbaşı forması giyen, bu süreçte 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, 1 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanan, ayrıca takım kaptanlığı yapan Neslihan Demir, mücadelenin sembolik para atışını gerçekleştirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı