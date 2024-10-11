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Eczacıbaşı Dynavit, Zeren Spor'u 3-1 Mağlup Etti

Eczacıbaşı Dynavit, Zeren Spor'u 3-1 Mağlup Etti
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Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Zeren Spor'u 3-1'lik skorla geçti. Eczacıbaşı, Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında deplamanda Zeren Spor'la karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-21,14-25, 25-9 ve 25-20'lik skorlarla 3-1 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda 16 Ekim Çarşamba günü, saat 19.00'da Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, İlknur Çakar

Zeren Spor: Kübra, Hilal, Uzelac, Kochurina, Mihajlovic, İdil Naz, Ceren (L), Malinov, Beyza, Fatma

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Rettke, Boskovic, Hande, Stevanovic, Naz, Simge (L), Naz, Nicoletti, Elif, Jack-Kısal, Gray

Setler: 21-25, 25-14, 9-25, 20-25

Süre: dakika (27,26,20,28) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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