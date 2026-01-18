Eczacıbaşı Dynavit, derbide V. Bank'ı 3-1'le geçti
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nde V. Bank'ı 3-1 skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç, V. Bank Voleybol Sarayı'nda yapıldı ve toplamda 114 dakika sürdü.
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda V. Bank'ı 25-18, 24-26, 25-20 ve 25-18 skorlarla 3-1 mağlup etti.
Salon: V. Bank Voleybol Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
V. Bank: Dangubic, Deniz, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Aylin (L), Cazaute, Sıla, Derya, Ayça (L), Ogbogu
Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Boden, Aybüke (L), Dilay, Maglio, Meliha
Setler: 18-25, 26-24, 20-25, 18-25
Süre: 114 dakika (24, 32, 28, 30) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor