Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, derbide V. Bank'ı 3-1'le geçti

Eczacıbaşı Dynavit, derbide V. Bank'ı 3-1'le geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nde V. Bank'ı 3-1 skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç, V. Bank Voleybol Sarayı'nda yapıldı ve toplamda 114 dakika sürdü.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda V. Bank'ı 25-18, 24-26, 25-20 ve 25-18 skorlarla 3-1 mağlup etti.

Salon: V. Bank Voleybol Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

V. Bank: Dangubic, Deniz, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Aylin (L), Cazaute, Sıla, Derya, Ayça (L), Ogbogu

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Boden, Aybüke (L), Dilay, Maglio, Meliha

Setler: 18-25, 26-24, 20-25, 18-25

Süre: 114 dakika (24, 32, 28, 30) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum! Mesaj net
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Arda Güler İspanya'yı salladı

Arda Güler tüm ülkeyi salladı
Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı

Resmi açıklama geldi! Manchester United'dan transfer yaptı
Muş'tan Bursa'ya giden otobüs Elazığ'da saldırıya uğradı

Otobüsteki yolcu tuvalete gitmek istedi, ortalık savaş alanına döndü
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
'Denize giremedik' dedi, karda kulaç attı

"Denize giremedik" dedi, karda böyle kulaç attı
Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda